Уфимская группа «Глумилино» сняла видеоклип, чтобы стимулировать расселение ветхого дома

28 декабря 2016 г.

Рок-группа «Глумилино» сняла видеоклип на свою новую песню «Не молчи». В ролике, который появился накануне в социальных сетях, фронтмен группы Харт Исхаков находится в аварийном бараке по адресу Шота Руставели 70/1 и поднимает в текстах своей песни остросоциальные проблемы. Клип снят одним кадром, то есть камера всё время следует за героем. На заднем плане постоянно появляются реальные жители этого дома, а также главные проблемные зоны помещения, такие как облупившиеся стены и дыра в полу.

По словам солиста упомянутой рок-группы Харта Исхакова, этот клип стал напоминанием о том, что людям обещали расселение: «Год назад в барак приезжала комиссия, пришли к мнению, что надо расселять жильцов. Председатель той комиссии, ныне депутат Госдумы, сказал, что обязательно расселят. Я ему пообещал, что если забудут, то ровно через год я напомню».

Ранее об этом ветхом здании уже сообщалось в СМИ, когда «Глумилино» сделали видеоответ на Mannequin Challenge депутатов Государственной Думы РФ.

Благодаря этому аварийным домом заинтересовались в Госдуме. Сейчас в республиканскую прокуратуру и в городскую мэрию направлены официальные запросы с требованием объяснить причины бездействия администрации, а также проверить законность действий уфимских властей.

В пресс-службе Администрации ГО г. Уфа сообщают, что в настоящее время территорию, где находится аварийное здание, планируют застраивать, и расселением должен будет заниматься застройщик, который будет определен после проведения аукциона. Сейчас ведется подготовка участка к проведению торгов.