ЦИТАТА ДНЯ
"Крым – чистая площадка, на которой можно с нуля создать комфортный инвестиционный климат"
Глава Республики Крым Сергей Аксенов
СПОРНЫЙ ВОПРОС
Нужно ли делать платным въезд в город?читать статью
Да
Нет
ФОТО ДНЯ
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
ФОТОГАЛЕРЕИ
ВИДЕО
25 декабря 2016 г.
В Уфе проверяются обстоятельства суицида подполковника МВД Башкирии
Вечером 22 декабря в больнице № 21 было обнаружено тело мужчины. Он лежал на козырьке входной группы, на теле выявлены множественные повреждения, характерные для падения с высоты.
Как установил Следком по РБ в ходе проверки, погибший 43-летний пациент отделения травматологии оказался подполковником внутренней службы МВД по РБ. Он выпал из окна 8 этажа, по первым признакам это самоубийство.
Сейчас устанавливаются обстоятельства трагедии, назначены судебно-медицинские экспертизы.
Лилия Ларина
Материалы на эту тему:
25 Декабрь 2016 г.
13 Декабрь 2016 г.
11 Декабрь 2016 г.
8 Декабрь 2016 г.
7 Декабрь 2016 г.