В Уфе проверяются обстоятельства суицида подполковника МВД Башкирии

25 декабря 2016 г.

Вечером 22 декабря в больнице № 21 было обнаружено тело мужчины. Он лежал на козырьке входной группы, на теле выявлены множественные повреждения, характерные для падения с высоты.

Как установил Следком по РБ в ходе проверки, погибший 43-летний пациент отделения травматологии оказался подполковником внутренней службы МВД по РБ. Он выпал из окна 8 этажа, по первым признакам это самоубийство.

Сейчас устанавливаются обстоятельства трагедии, назначены судебно-медицинские экспертизы.