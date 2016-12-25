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25 декабря 2016 г.

В Уфе проверяются обстоятельства суицида подполковника МВД Башкирии

В Уфе проверяются обстоятельства суицида подполковника МВД Башкирии

Вечером 22 декабря в больнице № 21 было обнаружено тело мужчины. Он лежал на козырьке входной группы, на теле выявлены множественные повреждения, характерные для падения с высоты.

Как установил Следком по РБ в ходе проверки, погибший 43-летний пациент отделения травматологии оказался подполковником внутренней службы МВД по РБ. Он выпал из окна 8 этажа, по первым признакам это самоубийство.

Сейчас устанавливаются обстоятельства трагедии, назначены судебно-медицинские экспертизы.

Лилия Ларина
Теги: Башкортостан, МВД по РБ, Уфа
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