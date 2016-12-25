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25 декабря 2016 г.

Пожар на «ГазпромНефтехимСалавате» расследует Следственный комитет

Пожар на «ГазпромНефтехимСалавате» расследует Следственный комитет

Днем 23 декабря на предприятии «ГазпромНефтехимСалават» произошел пожар. ЧП расследует в рамках доследственной проверки Следкомом РФ по РБ.

Установлено, что при возгорании агрегата в одном цехов предприятия пострадал один рабочий. Врачи оказали ему помощь.

В ходе проверки будет дана юридическая оценка действиям сотрудникам по технике безопасности.

Лилия Ларина
Теги: Башкортостан, пожар
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