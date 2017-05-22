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22 мая 2017 г.

В Уфе пройдет бесплатное обучение социальному предпринимательству

В Уфе пройдет бесплатное обучение социальному предпринимательству

24 мая в Уфе Центр инноваций социальной сферы Башкирии проведет  дискуссионную площадку «Как стать социальным предпринимателем?».

Это мероприятие проводится в рамках стартовавшей Недели предпринимательства в республике. Участники смогут обсудить как стать социальным предпринимателем, чем социальный бизнес отличается просто от бизнеса, также какие формы поддержки существуют для социальных предпринимателей.

В этот день пройдут различные презентации мероприятий и проектов Центра инноваций социальной сферы республики,  будет проведен разбор успешных кейсов социальных предпринимателей региона.

Отметим, что участие бесплатное. Для того, что сообщить о своем участии, можно направить предварительно вопросы для спикеров по телефону (347) 264-62-90 либо по электронной почте mail@ciss-rb.ru.

Место проведения дискуссионной площадки — ул. К. Маркса, 3.

Алина Нураева
Теги: бизнес, социальное предпринимательство
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