В Уфе пройдет бесплатное обучение социальному предпринимательству

22 мая 2017 г.

24 мая в Уфе Центр инноваций социальной сферы Башкирии проведет дискуссионную площадку «Как стать социальным предпринимателем?».

Это мероприятие проводится в рамках стартовавшей Недели предпринимательства в республике. Участники смогут обсудить как стать социальным предпринимателем, чем социальный бизнес отличается просто от бизнеса, также какие формы поддержки существуют для социальных предпринимателей.

В этот день пройдут различные презентации мероприятий и проектов Центра инноваций социальной сферы республики, будет проведен разбор успешных кейсов социальных предпринимателей региона.

Отметим, что участие бесплатное. Для того, что сообщить о своем участии, можно направить предварительно вопросы для спикеров по телефону (347) 264-62-90 либо по электронной почте mail@ciss-rb.ru.

Место проведения дискуссионной площадки — ул. К. Маркса, 3.