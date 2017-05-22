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В Башкирии аграрии смогут купить сельхозтехнику с 20-процентной скидкой
В Башкирии сельскохозяйственные предприятия смогут покупать сельхозтехнику Петербургского тракторного завода на льготных условиях. Министерство сельского хозяйства республики подписало соглашение с предприятием-производителем.
Теперь, аграрии республики смогут на льготных условиях приобретать трактора серии «Кировец». Поставлять республике тракторы серии «Кировец», а также оказывать услуги по сервисному обслуживанию и ремонту будет питерское предприятие.
Сельхозпредприятия республики смогут приобрести технику Петербургского тракторного завода со скидкой 5%. Это гарантирует Соглашение, которое накануне подписали Министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов и директор завода Сергей Серебряков. Еще 15% скидки предоставляется за счет федеральных субсидий. Также до 50% аграриям субсидирует республика в целях обновления парка комбайнов. В итоге аграрии Башкирии будут покупать тракторы с 20-процентной общей скидкой.
Также будет организовано обучение работе на тракторах «Кировец» в результате договоренностей с Аграрным университетом республики. На базе «Башсельхозтехники» планируется готовить специалистов по обслуживанию новых моделей тракторов.
Также известно, что новые модели тракторов будут представлены на Чемпионате по пахоте в Башкирии.
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19 Май 2017 г.