Кому из бюджетников Башкирии повысят зарплату уже в этом году: полный список

22 мая 2017 г.

На официальном сайте Минфина республики опубликован проект постановления Правительства РБ «О мерах по повышению оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений Республики Башкортостан в 2017 году». В соответствии с ним, повышение заработной платы предусмотрено для следующих категорий работников учреждений бюджетной сферы:

педагогические работники школ — до 100% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Башкортостане;

педагогические работники детских садов - до 100% от средней заработной платы в сфере общего образования в РБ;

педагоги дополнительного образования детей - до 95% от средней заработной платы учителей в РБ;

преподаватели и мастера производственного обучения учреждений профессионального образования - до 95% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в республике;

преподаватели высшего профессионального образования - до 180% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в РБ;

работники культуры - до 90% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в республике;

научные сотрудники - до 180% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в РБ;

врачи - до 180% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в республике;

средний медперсонал - до 90% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в республике;

младший медперсонал - до 80% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в республике;

социальные работники - до 80% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в республике;

педагогические работники, оказывающие социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, - до 100% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в РБ.

Напомним, что proural уже сообщал о том, что для повышения зарплат бюджетников в Башкирии выделят более 1,49 миллиарда рублей.

Стоит отметить, что на организационно-управленческий персонал повышение распространяться не будет.