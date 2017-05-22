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22 мая 2017 г.

Кому из бюджетников Башкирии повысят зарплату уже в этом году: полный список

Кому из бюджетников Башкирии повысят зарплату уже в этом году: полный список

На официальном сайте Минфина республики опубликован проект постановления Правительства РБ «О мерах по повышению оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений Республики Башкортостан в 2017 году». В соответствии с ним, повышение заработной платы предусмотрено для следующих категорий работников учреждений бюджетной сферы:

  • педагогические работники школ — до 100% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Башкортостане;
  • педагогические работники детских садов - до 100% от средней заработной платы в сфере общего образования в РБ;
  • педагоги дополнительного образования детей - до 95% от средней заработной платы учителей в РБ;
  • преподаватели и мастера производственного обучения учреждений профессионального образования - до 95% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в республике;
  • преподаватели высшего профессионального образования - до 180% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в РБ;
  • работники культуры - до 90% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в республике;
  • научные сотрудники - до 180% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в РБ;
  • врачи - до 180% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в республике;
  • средний медперсонал - до 90% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в республике;
  • младший медперсонал - до 80% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в республике;
  • социальные работники - до 80% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в республике;
  • педагогические работники, оказывающие социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, - до 100% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в РБ.

Напомним, что proural уже сообщал о том, что для повышения зарплат бюджетников в Башкирии выделят более 1,49 миллиарда рублей.

Стоит отметить, что на организационно-управленческий персонал повышение распространяться не будет.

Теги: повышение зарплат бюджетников, увеличение заработной платы, зарплата учителей и врачей, Минфин РБ
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