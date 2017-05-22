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22 мая 2017 г.
Кому из бюджетников Башкирии повысят зарплату уже в этом году: полный список
На официальном сайте Минфина республики опубликован проект постановления Правительства РБ «О мерах по повышению оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений Республики Башкортостан в 2017 году». В соответствии с ним, повышение заработной платы предусмотрено для следующих категорий работников учреждений бюджетной сферы:
- педагогические работники школ — до 100% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Башкортостане;
- педагогические работники детских садов - до 100% от средней заработной платы в сфере общего образования в РБ;
- педагоги дополнительного образования детей - до 95% от средней заработной платы учителей в РБ;
- преподаватели и мастера производственного обучения учреждений профессионального образования - до 95% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в республике;
- преподаватели высшего профессионального образования - до 180% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в РБ;
- работники культуры - до 90% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в республике;
- научные сотрудники - до 180% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в РБ;
- врачи - до 180% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в республике;
- средний медперсонал - до 90% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в республике;
- младший медперсонал - до 80% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в республике;
- социальные работники - до 80% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в республике;
- педагогические работники, оказывающие социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, - до 100% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в РБ.
Напомним, что proural уже сообщал о том, что для повышения зарплат бюджетников в Башкирии выделят более 1,49 миллиарда рублей.
Стоит отметить, что на организационно-управленческий персонал повышение распространяться не будет.
19 Май 2017 г.