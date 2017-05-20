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20 мая 2017 г.

За 2016 год мэр Уфы заработал почти пять миллионов рублей

За 2016 год мэр Уфы заработал почти пять миллионов рублей

Администрация башкирской столицы опубликовала сведения о доходах сотрудников за 2016 год. В документе сказано, что доход главы города за 2016 год составил 4,85 миллиона рублей, в 2015 году доходы мэра составили 4,6 миллиона рублей.

Согласно документу доход супруги Ирека Ялалова в 2016 году составил 684,9 тысячи рублей.

В собственности Ялаловых находятся квартира, дом, участок, парковочное место и два автомобиля Toyota Prado и Toyota Rav.

фото: пресс-служба администрации Уфы
Теги: доходы сотрудников администрации Уфы, Ирек Ялалов, декларация о доходах
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