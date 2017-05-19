В Уфе прошло заседание организационного комитета III Ялтинского международного экономического форума

19 мая 2017 г.

- Хочу, прежде всего, сказать спасибо принимающей стороне - республике Башкортостан за возможность провести заседание оргкомитета Ялтинского международного экономического форума. Это знаковое событие, сегодня еще проходят Дни культуры Республики Крым в Республике Башкортостан. Уверен, что мероприятия позволят подобрать новые подходы к нашему форуму, - сказал в приветственном слове Сергей Аксенов.

По словам главы полуострова, форум прошел на хорошем организационном уровне.

- Команда собралась у нас с вами системная, мы учимся на своих ошибках и все недоработки, недостатки, которые были обнаружены в рамках проведения предыдущего форума, на третьем – успешно устранили. Считаю, что целевых показателей форум достиг, - отметил глава Крыма.

В III Ялтинском международном экономическом форуме приняли участие 46 стран, 5 континентов, миллиарды инвестиций - сложно представить, но таких результатов организаторы достигли всего за три года. При этом из года в год достижения форума растут не на какие-то 5-10%, а в два-три раза. Это касается количества участников, присутствующих стран и контрактов, инвестиций.

Примечательно, что совместными усилиями организаторов и участников форума удалось достигнуть высоких результатов в части финансирования проекта.

- Одна из амбициозных задач, которая была поставлена главой республики по III Ялтинскому международному экономическому форуму, была выполнена. Задача касалась бездефицитности бюджета форума, а его бюджет составил более 95 миллионов рублей. Ни одна копейка бюджетных денег не была затрачена ни впрямую, ни косвенно. То есть благодаря всем нашим партнерам, а их у нас было более 25, на сегодняшний день мы имеем профицитный бюджет. Даже есть кое-что на IV Ялтинский форум, - сообщил Виталий Нахлупин - заместитель председателя Совета министров Республики Крым.

Работа над IV Ялтинским международным экономическим форумом

Также Сергей Аксенов отметил, что текущий год должен быть наполнен реальным содержанием, конкретными делами, чтобы проект Международного экономического форума способствовал привлечению представителей бизнеса для работы на территории полуострова. Кроме того, по словам главы полуострова, это еще и политическое действие, направленное на признание Крыма на международной арене как субъекта Российской Федерации.

- Проведение Дней Республики Крым в Башкортостане и заседания организационного комитета форума в Уфе - это дополнительная степень доверия жителям Башкирии. И те, кто присутствует здесь, кто будет участвовать в Днях Крыма, поймут, насколько важна была поддержка Республики Башкортостан Белогорскому району и Крыму в целом, - сообщил сопредседатель общественной организации «Деловая Россия» Андрей Назаров, участвующий в организации столь крупного мероприятия.

Участники заседания сошлись во мнении, что та открытость, которую демонстрирует глава полуострова, эффективность работы министров Крыма и всех, кто присоединился к проекту, лишний раз подтверждает, что необходимо продолжать сотрудничество с Крымом и инвестировать в него.

- Ялтинский экономический форум - это та площадка, на которой это сотрудничество происходит в концентрированном виде, - заключил Андрей Назаров.

По словам главы полуострова Сергея Аксенова, работу над следующим форумом будут вести таким образом, чтобы никто из предпринимателей, принимающих в нем участие, не уехал разочарованным.

Фотоотчет с мероприятия можно посмотреть ТУТ.