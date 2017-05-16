Для повышения зарплат бюджетников в Башкирии выделят 1,49 миллиарда рублей

16 мая 2017 г.

Министерство финансов республики опубликовало проект постановления кабмина, предусматривающее повышение заработной платы трудящимся муниципальных и государственных учреждений. На эти цели планируется выделить 1,49 миллиарда рублей.

В соответствии с проектом, зарплатный фонд работников культуры увеличится на 1,22 миллиарда рублей, учителей – на 895 миллионов рублей, врачей – 138 миллионов рублей, работников соцслужб - 90 миллионов рублей.

Для Министерства молодежной политики и спорта выделят 23 миллиона рублей, для Управления делами главы республики (БАГСУ) – около 13 миллионов рублей, для служащих сферы управления госохраны объектов культурного наследия – 6,5 миллионов рублей, ученых - 3 миллиона.

Также планируется, что Министерство образования сократит неэффективные расходы и организует реструктуризацию сети подведомственных учреждений, чтобы доход педагогических работников школ был равен среднемесячной зарплате в республике.