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16 мая 2017 г.

Для повышения зарплат бюджетников в Башкирии выделят 1,49 миллиарда рублей

Для повышения зарплат бюджетников в Башкирии выделят 1,49 миллиарда рублей

Министерство финансов республики опубликовало проект постановления кабмина, предусматривающее повышение заработной платы трудящимся муниципальных и государственных учреждений. На эти цели планируется выделить 1,49 миллиарда рублей.

В соответствии с проектом, зарплатный фонд работников культуры увеличится на 1,22 миллиарда рублей, учителей – на 895 миллионов рублей, врачей – 138 миллионов рублей, работников соцслужб - 90 миллионов рублей.

Для Министерства молодежной политики и спорта выделят 23 миллиона рублей, для Управления делами главы республики (БАГСУ) – около 13 миллионов рублей, для служащих сферы управления госохраны объектов культурного наследия – 6,5 миллионов рублей, ученых - 3 миллиона.

Также планируется, что Министерство образования сократит неэффективные расходы и организует реструктуризацию сети подведомственных учреждений, чтобы доход педагогических работников школ был равен среднемесячной зарплате в республике.

Теги: повышение зарплат в Башкирии, бюджетникам повысят зарплату
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