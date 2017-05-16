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16 мая 2017 г.

«Башгеолцентр» исключили из перечня стратегических предприятий

«Башгеолцентр» исключили из перечня стратегических предприятий

«Башгеолцентр» исключен из перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ Башкирии. Соответствующий указ подписал глава республики Рустэм Хамитов.

Исключение из списка стратегических связано с тем, что государственное унитарное предприятие  включат в план приватизации.

Унитарное госпредприятие «Башгеолцентр» создано в 2001 году, в перечне стратегических предприятий с 2003 года. Основной вид деятельности - разведка месторождений полезных ископаемых. По итогам 2015 прибыль предприятия оценивалсь в 124 тысячи, выручка составила  15,9 млн. рублей.

Светлана Куликова
Теги: приватизация, Башкортостан, Рустэм Хамитов
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