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16 мая 2017 г.
Минтруд опубликовал «зарплатный» рейтинг вакансий
По данным республиканского Министерства труда, к 1 мая в банке вакансий Башкирии было 39,4 тысячи рабочих мест, 86% из которых – постоянные рабочие места.
39% вакансий предусматривают заработную плату от 10 до 20 тысяч рублей, а 43% предлагают работникам более 20 тысяч рублей в месяц. В прошлом году подобных вакансий было на 10% меньше.
Всего 9% рабочих мест оплачиваются суммами ниже прожиточного минимума.
Средняя зарплата в республике в феврале этого года достигла 26 998 рублей, сообщает «Башинформ».
Средний размер пособия по безработице в республике за апрель составляет 4030 рублей, при том, что прожиточный минимум для трудоспособного населения составляет 8869 рублей.
15 Май 2017 г.