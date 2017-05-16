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16 мая 2017 г.

Минтруд опубликовал «зарплатный» рейтинг вакансий

Минтруд опубликовал «зарплатный» рейтинг вакансий

По данным республиканского Министерства труда, к 1 мая в банке вакансий Башкирии было 39,4 тысячи рабочих мест, 86% из которых – постоянные рабочие места.

39% вакансий предусматривают заработную плату от 10 до 20 тысяч рублей, а 43% предлагают работникам более 20 тысяч рублей в месяц. В прошлом году подобных вакансий было на 10% меньше.

Всего 9% рабочих мест оплачиваются суммами ниже прожиточного минимума.

Средняя зарплата в республике в феврале этого года достигла 26 998 рублей, сообщает «Башинформ».

Средний размер пособия по безработице в республике за апрель составляет 4030 рублей, при том, что прожиточный минимум для трудоспособного населения составляет 8869 рублей.

 

Теги: Министерство труда, прожиточный минимум, пособие по безработице, вакансии
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