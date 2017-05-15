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15 мая 2017 г.

Иск "Роснефти" и "Башнефти" к АФК "Система" рассмотрит Арбитражный суд Башкирии

Иск "Роснефти" и "Башнефти" к АФК "Система" рассмотрит Арбитражный суд Башкирии

Арбитражный суд Башкирии принял иск "Роснефти" к АФК "Система" и к "Система-Инвест" о взыскании 106,6 миллиарда рублей. Предварительное заседание назначено на 9:00 (время московское) 6 июня. Об этом говорится в материалах суда, сообщает ТАСС.

Напомним, что первоначально "Роснефть" и "Башнефть" подали иск к АФК "Система" и "Система-Инвест" в Арбитражный суд Москвы, но 10 мая суд вернул его по причине неподсудности дела. В материалах дела было отмечено, что исковое заявление должно рассматриваться по месту нахождения юридического лица - «Башнефти», то есть в Уфе.

По сообщению ТАСС, пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев заявил, что аналогичный иск уже подан в Арбитражный суд Башкортостана и для компании не имеет значения, где будет рассматриваться дело - в Москве или Уфе.

фото: shafranik.ru
Теги: Башнефть, Роснефть, АФК Система
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