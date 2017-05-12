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12 мая 2017 г.

В Башкирии стартует прием заявок на получение 300 тысяч за первенца

В Башкирии стартует прием заявок на получение 300 тысяч за первенца

С 15 мая в Башкирии стартует прием заявок на получение 300 тысяч рублей  за первого ребенка.

Рассчитывать на социальные выплаты могут супруги, возраст которых не превышает 35 лет. Помимо этого семья должна быть признана нуждающейся в улучшении жилищных условий. Первенец должен родиться в период с 1 января 2017 года до 1 января 2019 года включительно.  Матери-одиночки под действие программы не попадают.

Куда обращаться?

Документы необходимо представить в Госкомитет РБ по строительству и архитектуре. Прием будут вести по вторникам и четвергам в кабинете №100. Среда - консультационный день. 

По предварительным оценкам, на  матпомощь могут претендовать более двух тысяч семей республики.

Светлана Куликова
Теги: дети, Башкирия, социальные выплаты, матпомощь
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