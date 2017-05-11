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11 мая 2017 г.

Башкирская содовая компания в рейтинге 100 крупнейших экспортеров

Башкирская содовая компания в рейтинге 100 крупнейших экспортеров

Башкирская содовая компания (БСК) на 21 месте в рейтинге 100 крупнейших экспортеров Урала и Западной Сибири по итогам 2016 года, который подготовил аналитический центр "Эксперт". Также организация оказалась в двадцатке наиболее динамично развивающихся компаний, а "Кроношпан" среди них занял седьмую строчку.

Башкирская содовая компания является одним из крупнейших химических комплексов страны. Она занимает лидирующие позиции по производству кальцинированной, пищевой и каустической соды, ПВХ, кабельных пластикатов, является единственным в России производителем терефталоилхлорида, анодов с рутений-иридиевым покрытием, флокулянта полиэлектролита катионного. Компания производит 64% кальцинированной и 87% пищевой соды, а также 31% поливинилхлорида в стране.

Кроме России, продукция поставляется в страны СНГ, Европы, Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока.

Теги: БСК, Башкирская содовая компания, Кроношпан
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