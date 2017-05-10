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10 мая 2017 г.

«Туймазинский завод автобетоновозов» несет убытки, дивидендов не ждите

«Туймазинский завод автобетоновозов» несет убытки, дивидендов не ждите

"Туймазинский завод автобетоновозов" не планирует выплачивать дивиденды за 2016 год из-за отсутствия чистой прибыли. 

В прошлом году завод снизил чистый убыток, рассчитанный по российским стандартам бухучета, на 20,4%. Данный показатель составил до 55,4 млн рублей.

По итогам 2010 и 2015 годов предприятие также не выплачивало дивиденды.

Справка

"Туймазинский завод автобетоновозов" основан в 1980 году. Завод является одним из крупнейших российских предприятий машиностроительного комплекса. Основная специализация предприятия - проектирование и производство спецтехники для строительства: автобетоносмесители, автобетононасосы, распределительные стрелы, автокраны, противопожарная техника, металлоконструкции для электротехнической промышленности. В 2004 году завод вошел в состав группы компаний ОАО "КАМАЗ".

Светлана Куликова
Теги: экономика и бизнес, дивиденды, Башкортостан
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