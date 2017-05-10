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10 мая 2017 г.

В Башкирии появился новый онлайн портал для предпринимателей

В Башкирии появился новый онлайн портал для предпринимателей

В Башкирии для сферы малого и среднего предпринимательства запущен новый онлайн портал - Бизнес-навигатор. Сайт предназначен для бизнесменов, которые могут рассчитать  не только примерный бизнес-план, но и найти информацию  по ведению своего дела.

  

Бизнес-навигатор – это ресурс для предпринимателей, которые хотят открыть или расширить свой бизнес, и работать честно, легально, платить все налоги и отчисления, зарабатывая на свое будущее и будущее своих детей. Информационный ресурс создан по принципу «одного окна». С помощью Бизнес-навигатора  каждый предприниматель  может не только выбрать бизнес, а также рассчитать примерный бизнес-план; найти, где взять кредит и оформить гарантию; узнать о мерах поддержки малого и среднего бизнеса; подобрать в аренду помещение для бизнеса; быть в курсе планов закупок крупнейших заказчиков.

Доступ к бизнес-навигации бесплатный.  Новый информационный ресурс ориентирован на требования предпринимателей. Сервисы Бизнес-навигатора работают на основе официальных статистических данных, в том числе данных о средней заработной плате, налогах, других обязательных платежах.

Совместно с деловыми объединениями предпринимателей выбраны параметры и виды наиболее востребованных бизнесов, которые включены в Бизнес-навигатор. Виды поддержки бизнеса проработаны с банками, организациями инфраструктуры поддержки бизнеса, государственными органами и местными властями.

Поиск и заполнение свободной рыночной ниши в сфере выбранного бизнеса является базовым принципом открытия своего дела. С помощью Бизнес-навигатора это можно осуществить.

В настоящее время Бизнес-навигатор малого и среднего предпринимательства и Портал информационных ресурсов для предпринимателей АО «Корпорация «МСП» работают в режиме общедоступной тестовой эксплуатации с бесплатным доступом к функционалу, пригодному для использования при принятии решения об открытии (расширении) своего бизнеса, для физических лиц и субъектов малого и среднего предпринимательства.

Отметим, что консультацию по работе с Бизнес-навигатором для малого и среднего предпринимательства  можно получить по бесплатному многоканальному телефонному номеру 8-800-100-1-100.

Алина Нураева
Теги: Бизнес-навигатор, малое и среднее предпринимательство, онлайн портал, бизнес, старт-ап
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