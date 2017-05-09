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9 мая 2017 г.

Андрей Назаров встретился с Игорем Додоном. О чем говорил бизнесмен с президентом Молдавии?

Андрей Назаров встретился с Игорем Додоном. О чем говорил бизнесмен с президентом Молдавии?

Президент Молдавии Игорь Додон обсудил с сопредседателем «Деловой России» Андрем  Назаровым  ряд вопросов торгово-экономического и бизнес-сотрудничества между Молдавией и Россией. Рабочая встреча состоялась накануне в Москве. 

- Обсудили экономическое сотрудничество между деловыми кругами Молдовы и России. Вновь подчеркнули, что между нашими странами помимо традиционных торгово-экономических отношений есть огромный нераскрытый потенциал для их значительного расширения, - написал Додон на своей странице в социальной сети.

В рамках беседы стороны отметили положительную динамику в экспорте молдавской продукции на российский рынок.

Также по итогам визита была достигнута договоренность о июньском визите деловых объединений России  в Молдову. 

Напомним, 16-17 марта президент Молдавии Игорь Додон посетил Первопрестольную по приглашению Андрея Назарова. Он принял участие в бизнес-форуме "Россия — Молдавия: новые точки роста". 

Светлана Куликова
Теги: Деловая Россия, сопредседатель Деловой России, Андрей Назаров, президент Молдавии, Игорь Додон
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