Андрей Назаров встретился с Игорем Додоном. О чем говорил бизнесмен с президентом Молдавии?

9 мая 2017 г.

Президент Молдавии Игорь Додон обсудил с сопредседателем «Деловой России» Андрем Назаровым ряд вопросов торгово-экономического и бизнес-сотрудничества между Молдавией и Россией. Рабочая встреча состоялась накануне в Москве.

- Обсудили экономическое сотрудничество между деловыми кругами Молдовы и России. Вновь подчеркнули, что между нашими странами помимо традиционных торгово-экономических отношений есть огромный нераскрытый потенциал для их значительного расширения, - написал Додон на своей странице в социальной сети.

В рамках беседы стороны отметили положительную динамику в экспорте молдавской продукции на российский рынок.

Также по итогам визита была достигнута договоренность о июньском визите деловых объединений России в Молдову.

Напомним, 16-17 марта президент Молдавии Игорь Додон посетил Первопрестольную по приглашению Андрея Назарова. Он принял участие в бизнес-форуме "Россия — Молдавия: новые точки роста".