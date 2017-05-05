Стартует новый конкурс для предпринимателей Башкирии

5 мая 2017 г.

Предприниматели республики могут подать заявки на конкурс «Регионы – устойчивое развитие»

Как сообщает пресс-служба Министерства экономического развития Башкирии, оргкомитет ежегодного всероссийского конкурса инвестиционных проектов «Регионы – устойчивое развитие» продолжает прием заявок от предпринимателей.

Проекты принимаются до 20 мая 2017 года. В регионе координатором выступает Корпорация развития Республики Башкортостан.

Основная цель – повысить инвестиционную привлекательность регионов и создать новые методы финансирования инвестпроектов. Предприниматели, подавшие заявку и прошедшие конкурсный отбор, получают такие преимущества: длительный период кредитования (до 15 лет); особые условия финансирования в виде пониженной процентной ставки по кредиту и фиксированной ставки по привлечению средств частного инвестора.

К участию в конкурсе допускаются проекты, направленные на улучшение качества жизни населения региона, на решение экономических проблем, а также инвестиционного климата субъекта; имеющие финансово устойчивые бизнес-модели.

Помимо этого, одним из главных условий конкурса - бюджет проекта должен быть обеспечен собственными денежными средствами заявителя не менее чем на 10%.



Подробная информация опубликована на официальном сайте конкурса.