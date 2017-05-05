В Башкирии налоговые инспекторы проведут обучение по онлайн- кассам

5 мая 2017 г.

В Башкирии для предпринимателей налоговые инспекторы проведут открытое обучение по применению онлайн-касс.

Занятия будут проходить еженедельно, организованы совместно с представителями Уполномоченного по защите прав предпринимателей, ТПП и общественных объединений.

Подробную информацию предприниматели могут получить на сайте ФНС: о переходе на новый порядок применения контрольно-кассовой техники, в том числе по вопросам преимущества ККТ; узнать о категориях бизнеса, освобожденных от применения ККТ; о льготах до 1 июля 2018 года; о перечне труднодоступных и удаленных от сетей связи местностей республики; порядок регистрации ККТ в личных кабинетах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Во всех территориальных органах по Башкирии еженедельно будут проходить открытые классы. С утвержденным графиком можно будет ознакомиться по телефону: (374) 226-38-00 или на сайте ФНС.