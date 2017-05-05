В Баймакском районе Башкирии запустили производство топливных гранул из древесины

5 мая 2017 г.

В селе Тубинское Баймакского района заработал цех по производству топливных гранул (пеллет).

Сырьем для производства гранул служит древесина, получаемая в результате санитарных вырубок лесозащитных полос.

На данный момент линия производства полностью запущена. На проектную мощность в размере 2 тонн пеллет в сутки цех планирует выйти летом. Появились и первые организации, готовые приобрести экологический продукт.