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5 мая 2017 г.
В Баймакском районе Башкирии запустили производство топливных гранул из древесины
В селе Тубинское Баймакского района заработал цех по производству топливных гранул (пеллет).
Сырьем для производства гранул служит древесина, получаемая в результате санитарных вырубок лесозащитных полос.
На данный момент линия производства полностью запущена. На проектную мощность в размере 2 тонн пеллет в сутки цех планирует выйти летом. Появились и первые организации, готовые приобрести экологический продукт.
Светлана Куликова
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