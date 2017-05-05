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5 мая 2017 г.

В Баймакском районе Башкирии запустили производство топливных гранул из древесины

В Баймакском районе Башкирии запустили производство топливных гранул из древесины

В селе Тубинское Баймакского района заработал цех по производству топливных гранул (пеллет).

Сырьем для производства гранул служит древесина, получаемая в результате санитарных вырубок лесозащитных полос.

На данный момент линия производства полностью запущена. На проектную мощность  в размере 2 тонн пеллет в сутки цех планирует выйти летом. Появились и первые организации, готовые приобрести экологический продукт.

Светлана Куликова
Теги: Башкирия, Баймакский район, пеллеты, продукция, производство, топливные гранулы из древесины
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