В республике к резидентам башкирского офшора снизили требования

5 мая 2017 г.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, которое утверждает новые критерии отбора резидентов территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).

Теперь, чтобы работать в моногородах на льготных условиях, нужно вложить инвестиции в размере 2,5 млн рублей, вместо 5 млн рублей, и создать 10 рабочих мест, вместо 20. Сама инициатива снизить требования к объему инвестиций и созданию рабочих мест для резидентов ТОСЭР принадлежит главе Башкирии Рустэму Хамитову. Подобное заявление он озвучил во время проведения Сочинского инвестиционного форума. Новые условия позволят активнее привлекать в ряды резидентов не только средний, но и малый бизнес, как сообщают местные власти.

В Башкирии на сегодняшний день, статус ТОСЭР имеют города Кумертау и Белебей. На рассмотрении в Минэкономразвития РФ находятся заявки от Нефтекамска, Благовещенска, Учалов и Белорецка.

Отметим, что в Кумертау первым резидентом ТОСЭР стала компания «Элеватор», инвестирующая в строительство маслоэкстракционного завода 6 млрд рублей.



О своем желании войти в башкирский офшор также заявила компания «БашИнКом». Она предлагает организовать в Кумертау производство микробиологических органо-минеральных препаратов. Данный проект предусматривает вложение инвестиций в размере 86 млн рублей и создание 98 новых рабочих мест.



По данным РБК-Уфа, статус «территория опережающего социально-экономического развития» будет действовать 10 лет. Государство обнуляет для резидентов ставки налога на землю и на имущество, снижает с 20 % до 5-12% налог на прибыль и с 30 % до 7,6% страховые взносы в социальные фонды.