Уфимцев приглашают на «Неделю бизнеса -2017»

5 мая 2017 г.

С 23 по 26 мая в Уфе пройдет «Неделя бизнеса – 2017».

В программе мероприятия запланированы ежедневные мастер-классы, семинары, тренинги и консультации от лучших коуч-специалистов и бизнес-тренеров Уфы. Будут даваться темы: «Как начать свой бизнес. Система налогообложения», «Персонал. Кадровое делопроизводство», «Маркетинг. Создание бренда компании» и «Продажа услуг».

Специалисты расскажут с чего начать дело своей мечты, как организовать работу, как нанять персонал, продавать продукт или услугу, и построить собственный успешный бренд.

Организаторами мероприятия выступают МБУ «Центр содействия занятости молодежи» города Уфы и Комитет по делам молодёжи Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

Участие в мероприятии бесплатное, для этого необходимо предварительно отправить заявку на почту cszm@mail.ru. Подробная информация на сайте или в группе Вконтакте, а также по телефону 279-06-56 (отдел информационного обслуживания и трудоустройства молодежи МБУ «ЦСЗМ»).

Место и время проведения: Фонд развития городских проектов (ВДНХ-ДОМ) с 17:00 до 20:00 часов.