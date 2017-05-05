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5 мая 2017 г.

Уфимцев приглашают на «Неделю бизнеса -2017»

Уфимцев приглашают на «Неделю бизнеса -2017»

С 23 по 26 мая в Уфе пройдет «Неделя бизнеса – 2017». 

В программе мероприятия  запланированы ежедневные мастер-классы, семинары, тренинги и консультации от лучших коуч-специалистов и бизнес-тренеров Уфы. Будут даваться темы: «Как начать свой бизнес. Система налогообложения», «Персонал. Кадровое делопроизводство», «Маркетинг. Создание бренда компании» и «Продажа услуг».

Специалисты расскажут с чего начать дело своей мечты, как организовать работу,  как нанять  персонал, продавать продукт или услугу,  и построить собственный успешный бренд.

Организаторами мероприятия выступают МБУ «Центр содействия занятости молодежи» города Уфы и Комитет по делам молодёжи Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

Участие в мероприятии бесплатное, для этого необходимо предварительно отправить заявку на почту cszm@mail.ru. Подробная информация на сайте или в группе Вконтакте, а также по телефону 279-06-56 (отдел информационного обслуживания и трудоустройства молодежи МБУ «ЦСЗМ»). 

Место и время проведения: Фонд развития городских проектов (ВДНХ-ДОМ) с 17:00 до 20:00 часов. 

Алина Нураева
Теги: неделя бизнеса, старт-ап, молодежь, молодые предприниматели, экономика
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