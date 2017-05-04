Правительство Башкирии утвердило новые цены на жилье

4 мая 2017 г.

На сайте правовой информации РБ появился документ с указанием средней стоимости жилья в городах и районах республики на второй квартал 2017 года.

Так, в Агидели квадратный метр жилья оценивается в 27 600 рублей, в Кумертау – 32 000 рублей, Межгорье – 27 988, Нефтекамске – 33 777, Благовещенске – 35 000, Октябрьском – 36 000, Салавате – 32 700, Белорецке – 33 600, Бирске – 33 500, Сибае – 32 158, Стерлитамаке – 36 132, Баймаке – 29 000, Белебее – 31 000, Янауле – 32 000, Давлеканово – 30 000, Дюртюлях – 32 150, Туймазах – 35 000, Учалах – 32 300, Мелеузе – 32 000.

Данные цены учитываются при расчете размера соцвыплат молодым семьям, участникам программы «Жилище» и отдельным категориям граждан, решивших приобрести квартиру в ипотеку.

Стоит отметить, что в Уфе один квадратный метр для расчета размера социальных выплат молодым семьям оценивается в 36 132 рубля, а для расчета социальных выплат другим категориям граждан – в 37 200 рублей.