Башкирии выделят 773,4 миллиона рублей на строительство двух школ

4 мая 2017 г.

На строительство двух образовательных учреждений в республике из федерального бюджета будет выделено 773,4 миллиона рублей, при этом софинансирование из республиканской казны составит 115,6 миллиона рублей.

Из бюджета республики в рамках Республиканской адресной инвестиционной программы запланировано выделение 615 миллионов рублей на строительство и реконструкцию школ. Также в бюджете предусмотрено 200 миллионов рублей на ремонт образовательных учреждений. Об этом сообщила председатель комитета Госсобрания РБ Рузалия Хисматуллина, передает «Башинформ».

До 18 мая 2017 Министерству финансов и Минобрнауки России необходимо проработать вопрос о выделении в 2017 году дополнительных средств федерального бюджета в объеме 10,2 миллиарда рублей на реализацию программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы в рамках приоритетного проекта «Создание современной образовательной среды для школьников».