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4 мая 2017 г.
Производители Карламанской сгущенки ответили на претензии экспертов «Роскачества»
Крупнейший башкирский производитель сгущенки не согласился с выводами экспертов «Роскачества»
Специалисты заявили, что продукция ООО "Карламанский продукт" не соответствует ГОСТу, поскольку в ней присутствует крахмал и зафиксировано низкое содержание молока.
По словам представителя ООО Александра Моисеенко, проверке подлежала поддельная продукция, поэтому результаты проверки получились некорректными.
Также Моисеенко подчеркивает, что его компания проводит лабораторные испытания сырья, а каждая партия готовой продукции проверяется на соответствие ГОСТу.
- Мы готовы предоставить свои образцы для их контроля, - сказал Моисеенко.
Светлана Куликова
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