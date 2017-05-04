Производители Карламанской сгущенки ответили на претензии экспертов «Роскачества»

4 мая 2017 г.

Крупнейший башкирский производитель сгущенки не согласился с выводами экспертов «Роскачества»

Специалисты заявили, что продукция ООО "Карламанский продукт" не соответствует ГОСТу, поскольку в ней присутствует крахмал и зафиксировано низкое содержание молока.

По словам представителя ООО Александра Моисеенко, проверке подлежала поддельная продукция, поэтому результаты проверки получились некорректными.

Также Моисеенко подчеркивает, что его компания проводит лабораторные испытания сырья, а каждая партия готовой продукции проверяется на соответствие ГОСТу.

- Мы готовы предоставить свои образцы для их контроля, - сказал Моисеенко.