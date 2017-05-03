В Башкирии направят 30 млн рублей на поддержку сельхозкооперативов

3 мая 2017 г.

Около 30 миллионов рублей в 2017 году будет выделено на поддержку сельскохозяйственных производственных кооперативов. Такие цифры были озвучены на заседании Комитета по аграрным вопросам, экологии и природопользованию Госсобрания Башкирии.

Около 30 млн. рублей в 2017 году будет выделено в Башкирии на программу поддержки сельхозкооперации, что в два раза больше, чем годом ранее (было 13,7 млн.). Об этом рассказали на заседании комитета по аграрным вопросам Госсобрания республики.

- Мы понимаем, что большого толчка эта программа не дает. Кроме грантовой поддержки кооперативы могут пользоваться и другими программами поддержки, но, к сожалению, ажиотажа нет со стороны кооперативов, господдержку получают лишь отдельные кооперативы, - сказала заместитель министра сельского хозяйства республики Ляля Давлетбаева.

На сегодняшний день всего в Башкирии зарегистрировано 49 кооперативов. Работают 32 из них: 18 снабженческо-сбытовых, шесть перерабатывающих и восемь кредитных. За два года помощью государства воспользовались лишь шесть кооперативов. Сегодня они работают, есть конкретные результаты

В целях стимулирования объединения личных подсобных и фермерских хозяйств в сельскохозяйственные потребительские кооперативы в 2015 году разработана и реализуется программа по грантовой поддержке сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Всего за два года по программе было выделено 31,5 млн. руб.

Если обратиться к прошлым годам, то в 2015 году заявки подали шесть кооперативов, комиссия отобрала из них два - СПоК «АгроБазис» Чишминского района на развитие гусеводства и глубокую переработку птицы (15 млн.), а также СПоК «Буранбай» Баймакского района – на закуп, хранение, переработка молока (2 млн.). В 2016 году заявку подали уже 11 кооперативов, а государственную поддержку в итоге получили только четыре. К примеру, СПоК «Гафурийское молоко» Гафурийского района получили 2,8 млн на сбор, переработку и реализацию молока, СПоК «Актау» получил 5,2 млн. на убой и переработка КРС, СПоК «Галактика» Дуванского района получил 3,1 млн. по направлению закуп молока и СПоК «Патриот» Зилаирского района - 3,4 млн на развитие растениеводства.

За два года работы программы выделено грантов на общую сумму более 45 млн. рублей. По условиям программы, получатель помощи должен софинансировать еще 40% от запрашиваемой суммы.

Большая роль в оказании методической помощи начинающим кооператорам отводится Центру сельскохозяйственного консультирования и Союзу сельхозтоваропроизводителей. По словам замминистра, сегодня в Центре сельхозконсультирования идет работа по созданию проектного офиса, который должен стать «информационно-методическим проводником реализации проекта».

Кроме того, ведется доработка программы по поддержке товарных ЛПХ и реализации механизма агрофранчайзинга, в рамках которого предусмотрено дальнейшее повышение квалификации фермеров и руководителей потребительских кооперативов.