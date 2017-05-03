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3 мая 2017 г.
Башкирское речное пароходство объявлено банкротом
На предприятии открыто конкурсное производство сроком на полгода. Конкурсным управляющим утвержден член СРО "Северная столица" Асват Сухов.
23 октября на заседании суда будут рассматриваться итоги конкурсного производства.
В 2015 году Башкирское речное пароходство получило 146,4 млн. рублей чистого убытка. Выручка составила 153,7 млн руб. Стоимость чистых активов на начало 2016 года оценивалась в 36,9 млн руб.
Светлана Куликова
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