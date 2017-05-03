Башкирское речное пароходство объявлено банкротом

3 мая 2017 г.

На предприятии открыто конкурсное производство сроком на полгода. Конкурсным управляющим утвержден член СРО "Северная столица" Асват Сухов.

23 октября на заседании суда будут рассматриваться итоги конкурсного производства.

В 2015 году Башкирское речное пароходство получило 146,4 млн. рублей чистого убытка. Выручка составила 153,7 млн руб. Стоимость чистых активов на начало 2016 года оценивалась в 36,9 млн руб.