В Уфе пройдет весенняя Неделя предпринимательства

3 мая 2017 г.

С 23 по 25 мая в Уфе стартует Неделя предпринимательства. В программу Недели вошли «Встреча без галстуков», консультационная ярмарка B2B, битва стартапов.

Помимо этого в рамках мероприятия будут работать дискуссионные площадки, стратегические сессии, круглые столы. Тренинги и занятия проведут эксперты из Москвы и Вильнюса.

- На протяжении трех дней предприниматели смогут напрямую (без посредников) общаться с лидерами бизнес-сообщества, представителями органов государственной власти Республики Башкортостан, - пояснил председатель Госкомитета Башкирии по предпринимательству и туризму Вячеслав Гилязитдинов.

Участие бесплатное, необходимо пройти регистрацию.













