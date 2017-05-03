﻿
Главная / Экономика /
3 мая 2017 г.

В Уфе пройдет весенняя Неделя предпринимательства

В Уфе пройдет весенняя Неделя предпринимательства

С 23 по 25 мая в Уфе стартует Неделя предпринимательства. В программу Недели вошли «Встреча без галстуков», консультационная ярмарка B2B, битва стартапов.

Помимо этого в рамках мероприятия будут работать дискуссионные площадки, стратегические сессии, круглые столы. Тренинги и занятия проведут эксперты из Москвы и Вильнюса. 

- На протяжении трех дней предприниматели смогут напрямую (без посредников) общаться с лидерами бизнес-сообщества, представителями органов государственной власти Республики Башкортостан, - пояснил председатель Госкомитета Башкирии по предпринимательству и туризму Вячеслав Гилязитдинов.

Участие бесплатное, необходимо пройти регистрацию.


 
 
 

 

Светлана Куликова
Теги: Неделя предпринимательства, экономика и бизнес, Башкирия, предпринимательство
112 Оценить новость:  0  0
Отправить
В Башкирии направят 30 млн рублей на поддержку сельхозкооперативов
3 Май 2017 г.
В Башкирии направят 30 млн рублей на поддержку сельхозкооперативов
Башкирское речное пароходство объявлено банкротом
3 Май 2017 г.
Башкирское речное пароходство объявлено банкротом
С начала года судебные приставы Башкирии арестовали имущество должников на 3 млрд. рублей
3 Май 2017 г.
С начала года судебные приставы Башкирии арестовали имущество должников на 3 млрд. рублей
Зарубежные инвесторы готовы вкладываться в Крым
3 Май 2017 г.
Зарубежные инвесторы готовы вкладываться в Крым
Должность главы башкирского УФАС может достаться кандидату из Татарстана
3 Май 2017 г.
Должность главы башкирского УФАС может достаться кандидату из Татарстана
Башкирия в числе лидеров по сбору статистических данных о деятельности предпринимателей
26 Апрель 2017 г.
Башкирия в числе лидеров по сбору статистических данных о деятельности предпринимателей
АРХИВ [май] [апрель] [март] [февраль] [январь] 2016 [декабрь] [ноябрь] [октябрь]