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3 мая 2017 г.
В Уфе пройдет весенняя Неделя предпринимательства
С 23 по 25 мая в Уфе стартует Неделя предпринимательства. В программу Недели вошли «Встреча без галстуков», консультационная ярмарка B2B, битва стартапов.
Помимо этого в рамках мероприятия будут работать дискуссионные площадки, стратегические сессии, круглые столы. Тренинги и занятия проведут эксперты из Москвы и Вильнюса.
- На протяжении трех дней предприниматели смогут напрямую (без посредников) общаться с лидерами бизнес-сообщества, представителями органов государственной власти Республики Башкортостан, - пояснил председатель Госкомитета Башкирии по предпринимательству и туризму Вячеслав Гилязитдинов.
Участие бесплатное, необходимо пройти регистрацию.
Светлана Куликова
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