3 мая 2017 г.

Несмотря на наличие антироссийских санкций, зарубежные инвесторы готовы вкладываться в Крым. Об этом в разговоре с "Известиями" сообщил сопредседатель организации "Деловая Россия" Андрей Назаров.

- Полуостров становится все более масштабной площадкой для различных инвестиционных проектов. Крым интересен для иностранных бизнесменов, - пояснил эксперт.

Ранее Андрей Назаров заявлял, что Крым может составить серьезную конкуренцию Лазурному берегу. Правда, для достижения этой цели необходимо улучшить инфраструктуру. Отставание Крыма от других курортных зон планируется преодолеть за 3-5 лет.

По прогнозам Назарова, через 10 лет Крым станет конкурентной зоной. Однако без инвесторов в этом вопросе не обойтись.