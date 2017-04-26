Башкирия в числе лидеров по сбору статистических данных о деятельности предпринимателей

26 апреля 2017 г.

На заседании Общественного совета при Территориальном органе Федеральной службы государственной статистики по РБ - Башкортостанстате были озвучены результаты федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства.

100-процентного сбора отчетности обеспечить не удалось, так как острой проблемой при проведении сплошного наблюдения явилось наличие организаций, полностью прекративших свою деятельность без проведения официальной процедуры ликвидации, а также отсутствие точных адресов фактического осуществления деятельности предприятиями.

Как оказалось, отчеты были получены от 123,1 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства: 427 средних предприятий, 46,4 тысячи малых предприятий и 76,3 тысячи индивидуальных предпринимателей. Общий процент сбора составил 91,5%, в том числе: по малым предприятиям - 90,2%, индивидуальных предпринимателей - 92,4%. Таким образом республика оказалась на седьмом месте в стране и на третьем - в ПФО по сбору статистических данных о деятельности субъектов малого и среднего бизнеса.

- В целом по республике примерно каждое третье юридическое лицо и каждый четвертый индивидуальный предприниматель представили «нулевые» отчеты, - сообщила начальник отдела статистики предприятий Башкортостанстата Илюза Лаврешина.