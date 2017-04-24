В Башкирии снова подорожал бензин

24 апреля 2017 г.

На автозаправочных станциях АНК«Башнефть» снова подорожало топливо. На сей раз цена выросла на 20 копеек.

Теперь бензин марки АИ-92 ATUM отпускается по цене 36 рублей 20 копеек за литр, АИ-95 – 38 рублей 70 копеек, АИ-92 – 35 рублей 60 копеек.