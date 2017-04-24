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24 апреля 2017 г.
В Башкирии снова подорожал бензин
На автозаправочных станциях АНК«Башнефть» снова подорожало топливо. На сей раз цена выросла на 20 копеек.
Теперь бензин марки АИ-92 ATUM отпускается по цене 36 рублей 20 копеек за литр, АИ-95 – 38 рублей 70 копеек, АИ-92 – 35 рублей 60 копеек.
Светлана Куликова
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