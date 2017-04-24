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24 апреля 2017 г.
В Башкирии создадут ещё один туристический кластер
В Башкирии на территории вокруг озера Аслы-куль будет создан туристско-рекреационный кластер.
Для его дальнейшего развития будет сформирована инфраструктура и соответствующий сервис. Здесь разместятся турбазы, кемпинги, аттракционы, санаторий.
Напомним, в республике развитие туристских территорий идет по кластерному пути. Ранее сообщалось, что в регионе выделено шесть туристических кластеров: на территории возле озер Кандры-Куль, Якты-Куль, на Павловском водохранилище, Нугуше, около Белорецка и в Бурзянском районе.
В качестве успешного примера можно рассмотреть кластер «Горные курорты Башкирии». Он объединяет три крупных горнолыжных центра.
Светлана Куликова
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