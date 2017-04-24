В Башкирии создадут ещё один туристический кластер

24 апреля 2017 г.

В Башкирии на территории вокруг озера Аслы-куль будет создан туристско-рекреационный кластер.

Для его дальнейшего развития будет сформирована инфраструктура и соответствующий сервис. Здесь разместятся турбазы, кемпинги, аттракционы, санаторий.

Напомним, в республике развитие туристских территорий идет по кластерному пути. Ранее сообщалось, что в регионе выделено шесть туристических кластеров: на территории возле озер Кандры-Куль, Якты-Куль, на Павловском водохранилище, Нугуше, около Белорецка и в Бурзянском районе.

В качестве успешного примера можно рассмотреть кластер «Горные курорты Башкирии». Он объединяет три крупных горнолыжных центра.