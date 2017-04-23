Ответственность ООО и ИП, уфимский юрист разложила все по полочкам

23 апреля 2017 г.

Перед начинающими предпринимателями часто встает вопрос, что выбрать: стать индивидуальным предпринимателем или открыть Общество с ограниченной ответственностью? Редакция proural вместе с юристом Динарой Давлетшиной выяснила плюсы и минусы, а заодно ответственность предпринимателя при той или иной форме бизнеса.

Основное отличие в том, что индивидуальный предприниматель – это физическое лицо, а общество с ограниченной ответственностью - лицо юридическое, из чего следует, что по долгам ИП отвечает свои личным имуществом, а учредители ООО по общему правилу отвечают имуществом, принадлежащим Обществу. Поэтому ООО, для малого бизнеса может быть наиболее я привлекательной организационной формой.

- Но если учредитель ООО миллионер, а капитала организации недостаточно для погашения долга и иного имущества не имеет, кредитор может инициировать процедуру банкротства организации. Учредитель или руководитель ООО обязаны передать арбитражному управляющему документы об отчуждённом имуществе, сделках, бухгалтерскую отчетность и иные документы за три года до банкротства. Если будет выяснено, что ООО, имея признаки банкрота, «вывело» своё имущество, чтоб не оплачивать долги кредиторам, в данном случае сделки по передаче имущества могут быть признаны недействительными, а все переданное по сделке может перейти на погашение долгов кредиторам.

Если имущества ООО окажется недостаточно для погашения долгов и будет выявлена вина в банкротстве организации учредителя, руководителя, к примеру, в случае совершения ими действий, приведших к неплатежеспособности Общества, долги кредиторам могут быть погашены из их личного имущества.

В моей практике был случай, когда привлекли к субсидиарной ответственности бывшего руководителя организации. То есть смена директора не снимает ответственности с бывшего руководителя. Поэтому важно анализировать с правовой точки зрения все действия ещё до процедуры банкротства. Из своей практики я пришла к выводу, что в определённых случаях лучше организации-должнику инициировать процедуру банкротства, не дожидаясь пока это сделает кредитор. Кредитор вряд ли заявит о признании банкротом организации должника, только если не будет иметь оснований полагать, что организация имеет имущество или таковое имеют учредители и руководители организации. А к уголовной ответственности руководителей могут привлечь? Да, если руководители или иные лица скрывают имущество, препятствуют деятельности арбитражного управляющего, неправомерно удовлетворяют требования только одного кредитора, уклоняются от уплаты налогов, сборов, таможенных платежей.

Как правило, об уголовной ответственности можно говорить при крупном размере ущерба. Также уголовно наказуемым деянием признаётся фиктивное и преднамеренное банкротство.

К примеру, я представляла интересы организации, которой было присуждено взыскание денежных средств с организации – должника. Но решение суда не было исполнено должником и нами была инициирована процедура банкротства должника, в ходе которой были выявлены признаки преднамеренного банкротства, в связи с чем учредитель организации должника был привлечён к уголовной ответственности. Ещё одно отличие ответственности ИП от ООО заключается в том, что размеры штрафов за правонарушения, совершенные индивидуальным предпринимателем, гораздо ниже чем административные штрафы, предусмотренные для ООО, - рассказала юрист «Центра юридической помощи» Динара Давлетшина.