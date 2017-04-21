В Башкирии заработал миграционный центр

21 апреля 2017 г.

Здесь иностранные граждане могут оформить патент, который дает право работать на территории республики. Он расположился в поселке Чесноковка (ул. Школьная, 4).

Разрешение необходимо выходцам из Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана, Украины и Молдовы.

На патент могут претендовать лица, легально проживающие на территории России. Помимо этого они должны владеть русским языком, быть здоровыми. Иностранцы также не должны иметь судимостей и административных наказаний.

Миграционный центр работает по будним дням с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.