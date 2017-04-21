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21 апреля 2017 г.
В Башкирии заработал миграционный центр
Здесь иностранные граждане могут оформить патент, который дает право работать на территории республики. Он расположился в поселке Чесноковка (ул. Школьная, 4).
Разрешение необходимо выходцам из Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана, Украины и Молдовы.
На патент могут претендовать лица, легально проживающие на территории России. Помимо этого они должны владеть русским языком, быть здоровыми. Иностранцы также не должны иметь судимостей и административных наказаний.
Миграционный центр работает по будним дням с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
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