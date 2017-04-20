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20 апреля 2017 г.

Башкирия и «Роснефть» не планируют подписывать акционерное соглашение

Башкирия и «Роснефть» не планируют подписывать акционерное соглашение

О том, что Правительство Башкирии и «Роснефть» могут отказаться от заключения акционерного соглашения, так как довольны взаимодействием на уровне совета директоров компании, сообщил журналистам премьер-министр республики Рустэм Марданов.

Примечательно, что раньше возможность заключения акционерного соглашения о совместном управлении «Башнефтью» сторонами прорабатывалась.

– Вопроса о заключении акционерного соглашения сейчас нет, хотя мы прорабатывали этот вопрос. Но, я думаю, что учитывая, что построение отношений в рамках деятельности совета директоров нормальное, может быть, мы его заключать и не будем, – сообщил Рустэм Марданов.

Премьер-министр также отметил, что сотрудничеством с  «Роснефтью» республика довольна.

– Ни один проект инвестиционный «Роснефть» не пересмотрела. Наоборот, речь сейчас идет о том, чтобы какие-то новые проекты реализовать, – подчеркнул Марданов.

12 октября 2016 Роснефть закрыла сделку по покупке у государства 50,08% акций «Башнефти», сумма которой составила 329,7 миллиардов рублей, сообщает ТАСС. Таким образом, республика владеет 25% и одной акцией компании.

Теги: Роснефть, Рустэм Марданов, Правительство Башкирии, акционерное соглашение
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