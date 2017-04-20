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Башкирия и «Роснефть» не планируют подписывать акционерное соглашение
О том, что Правительство Башкирии и «Роснефть» могут отказаться от заключения акционерного соглашения, так как довольны взаимодействием на уровне совета директоров компании, сообщил журналистам премьер-министр республики Рустэм Марданов.
Примечательно, что раньше возможность заключения акционерного соглашения о совместном управлении «Башнефтью» сторонами прорабатывалась.
– Вопроса о заключении акционерного соглашения сейчас нет, хотя мы прорабатывали этот вопрос. Но, я думаю, что учитывая, что построение отношений в рамках деятельности совета директоров нормальное, может быть, мы его заключать и не будем, – сообщил Рустэм Марданов.
Премьер-министр также отметил, что сотрудничеством с «Роснефтью» республика довольна.
– Ни один проект инвестиционный «Роснефть» не пересмотрела. Наоборот, речь сейчас идет о том, чтобы какие-то новые проекты реализовать, – подчеркнул Марданов.
12 октября 2016 Роснефть закрыла сделку по покупке у государства 50,08% акций «Башнефти», сумма которой составила 329,7 миллиардов рублей, сообщает ТАСС. Таким образом, республика владеет 25% и одной акцией компании.
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