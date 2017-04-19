Вице-президент ТПП Башкирии: Все дело в компетенции бизнесмена

19 апреля 2017 г.

О доступности кредитов для малого бизнеса, отраслях, которые могут стать локомотивами экономики, о программе импортозамещения в интервью proural рассказала вице-президент Торгово-промышленной палаты Башкирии Зульфия Халикова.

Расскажите о деятельности ТПП в Башкирии? С кем сотрудничаете? Что сейчас значимо для палаты?

- Мы действуем и работаем в рамках единого закона ТПП России, поэтому деятельность Палаты в республике принципиально не сильно отличается от деятельности любой другой региональной российской палаты. Однако, во многом проекты Палаты формируется исходя из специфики экономики региона. Основная наша задача – это содействие улучшению предпринимательского климата республики и продвижение конкретных интересов предпринимательства. Для достижения этой цели мы задействуем различные ресурсы, в том числе сотрудничество с общественными организациями, функционирующими на территории региона, участием в работе общественных советов при органах власти и многое другое. За годы работы у нас сформировалась крепкая платформа для сотрудничества. Члены ТПП – это конкретные юридические лица, хозяйствующие субъекты, поэтому мы напрямую знаем, с какими проблемами сталкивается бизнес и поэтому хорошо понимаем, в чем нужно содействие.

Назовите наиболее важные достижения ТПП за последнее время?

- Важно, что растет количество членов ТПП РБ, а это значит, что бизнес видит ценность нашей организации. Среди наших проектов, которыми можно гордиться – это форум малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС. На днях при Торгово-промышленной палате Башкирии заработало отделение Международного коммерческого арбитражного суда. Нельзя не отметить, акцию «100 инвестиционных проектов». Суть акции в том, что предприниматели сами финансируют проекты без господдержки. ТПП предоставляет им консультационные и экспертные ресурсы.

Какие отрасли могут стать локомотивами экономики?

-Локомотивами для экономики могут быть именно те отрасли, где находятся наши самые основные компетенции: нефтехимия, машиностроение, агропромышленный сектор. Особое внимание также должно уделяться развитию малого и среднего бизнеса – именно там сосредоточен активный человеческий капитал.

Как обстоят дела с кредитованием бизнеса?

-Основа роста любого бизнеса – это деньги, без привлечения дополнительных средств не реализовать новые проекты. Поэтому вопрос привлечения заемных денег средств очень острый. Малый бизнес не настолько высоколиквидный, чтобы можно было обеспечивать высокую кредитную ставку.

Предприниматели сталкиваются с проблемами и при использовании специальных программ кредитования в банке поддержки малого и среднего предпринимательства? Как можно решить эту проблему?

- Во-первых, очень низкая информированность представителей малого бизнеса об этих специальных программах кредитования (речь идет о программе кредитования Банка СМП по специальной процентной ставке). Во-вторых, при предоставлении такого кредита банк жестче подходит к оценке бизнес-плана, залогового обеспечения. В-третьих, процедура занимает больше времени, чем при обычном кредитовании, а деньги нужны «вчера».

Что может повысить доступность банковских услуг для граждан и бизнеса?

- Процентная ставка должна быть ниже. С какими трудностями сегодня сталкиваются предприниматели? - Нам объявили мораторий на новые законодательные инициативы, новые налоги. Но на практике мы видим обратное. Например, с 1 июля 2017 года все предприниматели должны перейти на использование онлайн касс. Однако проблема заключается в высокой стоимости новой аппаратуры и отсутствие ее в необходимом количестве. Помимо этого, в отдаленных районах, имеются сложности с подключением к сети Интернет. Все проблемы можно решить, если предприниматель вооружен достаточным количеством знаний в сфере управления бизнеса. Как правило, в малый бизнес идут люди, которые не всегда имеют специальное управленческое образование. Они не всегда могут знать экономические, бухгалтерские или маркетинговые тонкости, вопросы, связанные с управлением персоналом, оптимизацией труда. Все дело в компетентности. На крупных предприятиях этими вопросами занимаются специально обученные люди. Предприниматель, собственник зачастую исполняет разные роли, он занимаемся всем и сразу. Ему не всегда хватает знаний, как правильно организовать процесс, заключить договор, как правильно прописать условия в договоре так, чтобы исключить потребительский экстремизм. Молодые предприниматели Уфы сталкиваются с тем, что они не могут взять в аренду небольшие помещения в черте города, где бы они могли не только производить товары, но и сразу реализовывать их. Речь идет о шоу-румах при офисах.

Какой из законов, принятых в последнее время, можно считать по-настоящему важным и нужным для бизнеса, для экономики?

- Одним из достижений последних лет я бы назвала – либерализацию уголовного законодательства. В декабре 2016 года в статью 299 УК РФ внесены изменения, статья дополнилась частью 3, ужесточающей ответственность сотрудников правоохранительных органов за незаконное уголовное преследование предпринимателей и бизнеса в целом.

В связи с кризисом бизнес испытывает серьезную нагрузку. Особенно тяжела эта ноша для МСП? Как им помочь?

- Произошел переход в новый формат экономики, в котором просто нужно научиться жить и работать. Необходимо осваивать новые реалии. Молодым предпринимателям в этом плане легче, ведь они не работали по старой схеме.

Поддержка предприятий, ориентированных на импортозамещение, дает какие-то реальные результаты?

- Малому бизнесу пошли на пользу санкции, потому что крупный бизнес повернулся к «малышам». В них увидели партнеров, которые могут быть полезны в части импортозамещения.

И напоследок совет от вице-президента ТПП по РБ: - Наращивайте мышцы бизнеса, интеллекта, свои компетенции. Совершенствуйтесь!