В Башкирии 1700 граждан объявили себя банкротами

17 апреля 2017 г.

С момента вступления в силу закона о банкротстве физических лиц в Арбитражный суд республики поступило 1700 заявлений о несостоятельности граждан. Причем почти 80% обращений направили сами жители.

Из них по 84 заявлениям введена процедура реструктуризации долга. Реализовано имущество более 200 должников.

Всего в арбитражные суды России подано порядка 40 тысяч заявлений о банкротстве граждан.