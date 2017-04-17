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17 апреля 2017 г.
В Башкирии 1700 граждан объявили себя банкротами
С момента вступления в силу закона о банкротстве физических лиц в Арбитражный суд республики поступило 1700 заявлений о несостоятельности граждан. Причем почти 80% обращений направили сами жители.
Из них по 84 заявлениям введена процедура реструктуризации долга. Реализовано имущество более 200 должников.
Всего в арбитражные суды России подано порядка 40 тысяч заявлений о банкротстве граждан.
Светлана Куликова
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