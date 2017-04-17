Росстат выяснил, сколько зарабатывают «бюджетники» Башкирии

17 апреля 2017 г.

Больше всех в Башкирии зарабатывают врачи, меньше – работники культуры

Росстат опубликовал статистику зарплат работников социальной сферы и науки. Период исследования - январь-декабрь 2016 год.

Согласно материалам ведомства, самую высокую зарплату получали врачи. Их ежемесячный доход составлял 42,9 тыс. рублей. Далее следуют ученые с 37, 8 тыс. руб. Учителя зарабатывали за месяц 26,2 тыс. руб. Сотрудники дошкольных учреждений получали 22 298 рублей.

Соцработникам в среднем платили 20 083 рубля. Меньше всех зарабатывают работники учреждений культуры. Их средний заработок составил 18,7 тыс. рублей.