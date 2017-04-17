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17 апреля 2017 г.

Росстат выяснил, сколько зарабатывают «бюджетники» Башкирии

Росстат выяснил, сколько зарабатывают «бюджетники» Башкирии

Больше всех в Башкирии зарабатывают врачи, меньше – работники культуры

Росстат опубликовал статистику зарплат работников социальной сферы и науки. Период исследования - январь-декабрь 2016 год. 

Согласно материалам ведомства, самую высокую зарплату получали врачи. Их ежемесячный доход составлял 42,9 тыс. рублей. Далее следуют  ученые с 37, 8 тыс. руб.  Учителя зарабатывали за месяц 26,2 тыс. руб.  Сотрудники дошкольных учреждений получали 22 298 рублей. 

Соцработникам в среднем платили  20 083 рубля. Меньше всех зарабатывают работники учреждений культуры. Их средний заработок составил 18,7 тыс. рублей.

Светлана Куликова
Теги: заработная плата, Башкирия, экономика, Росстат
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