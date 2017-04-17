﻿
Главная / Экономика /
17 апреля 2017 г.

На Ялтинский форум приедут европарламентарии и известные персоны

На Ялтинский форум приедут европарламентарии и известные персоны

Всего в форуме примут участие представители порядка 50 стран.

На третьем Ялтинском экономическом форуме, который пройдет с 20 по 22 апреля, ожидают 1,5 тысячи участников из  50 стран. Об этом сообщил сопредседатель общероссийской общественной организации "Деловая Россия", председатель правления Фонда "ЯМЭФ", сопредседатель оргкомитета Андрей Назаров.

- Среди них несколько европарламентариев, руководители партий, ведущие и известные в Европе персоны, - добавил Назаров.

Программа форума включает более 30 деловых мероприятий. Ожидается, что на форуме подпишут инвестиционные соглашения на общую сумму более 100 млрд рублей.

В свою очередь Глава Крыма Сергей Аксенов распорядился закрепить  за иностранными делегациями ответственных людей.

Светлана Куликова
Теги: Ялтинский форум, Крым, Ялта, экономика и бизнес, Андрей Назаров, Деловая Россия, ЯМЭФ, Сергей Аксенов
70 Оценить новость:  1  0
Отправить
Квалифицированно и оперативно: в Башкирии будут рассматривать коммерческие споры
17 Апрель 2017 г.
Квалифицированно и оперативно: в Башкирии будут рассматривать коммерческие споры
В Уфе поддержат инноваторов
17 Апрель 2017 г.
В Уфе поддержат инноваторов
На весенние полевые работы Башкирия направит 150 млн. рублей
14 Апрель 2017 г.
На весенние полевые работы Башкирия направит 150 млн. рублей
На Ялтинском форуме подпишут десятки соглашений более чем на 100 млрд. рублей
14 Апрель 2017 г.
На Ялтинском форуме подпишут десятки соглашений более чем на 100 млрд. рублей
Как это будет по-китайски: в Уфе создадут российско-китайский студенческий бизнес-инкубатор
14 Апрель 2017 г.
Как это будет по-китайски: в Уфе создадут российско-китайский студенческий бизнес-инкубатор
Минфин Башкирии погасил долги по облигациям 2014 года
14 Апрель 2017 г.
Минфин Башкирии погасил долги по облигациям 2014 года
АРХИВ [апрель] [март] [февраль] [январь] 2016 [декабрь] [ноябрь] [октябрь] [сентябрь]