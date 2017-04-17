На Ялтинский форум приедут европарламентарии и известные персоны

17 апреля 2017 г.

Всего в форуме примут участие представители порядка 50 стран.

На третьем Ялтинском экономическом форуме, который пройдет с 20 по 22 апреля, ожидают 1,5 тысячи участников из 50 стран. Об этом сообщил сопредседатель общероссийской общественной организации "Деловая Россия", председатель правления Фонда "ЯМЭФ", сопредседатель оргкомитета Андрей Назаров.

- Среди них несколько европарламентариев, руководители партий, ведущие и известные в Европе персоны, - добавил Назаров.

Программа форума включает более 30 деловых мероприятий. Ожидается, что на форуме подпишут инвестиционные соглашения на общую сумму более 100 млрд рублей.

В свою очередь Глава Крыма Сергей Аксенов распорядился закрепить за иностранными делегациями ответственных людей.