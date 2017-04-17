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17 апреля 2017 г.
В Уфе поддержат инноваторов
Основатели стартапов, ученые, предприниматели Башкирии смогут реализовать свои идеи и выйти как на всероссийский уровень, так за рубеж. Это станет возможным благодаря Дню поддержки инноваций, организованном Госкомитетом республики по информатизации и вопросам функционирования системы «Открытая Республика».
В мероприятии примут участие эксперты фонда "Сколково" совместно с представителями Фонда развития интернет-инициатив и Фонда содействия инновациям. Они расскажут как получить гранты и инвестиции, а также различные меры поддержки технологического и интернет-бизнеса.
Дни поддержки инноватороы пройдут 25-26 апреля в здании Конгресс-холла. Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация.
Светлана Куликова
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