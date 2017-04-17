﻿
Главная / Экономика /
17 апреля 2017 г.

В Уфе поддержат инноваторов

В Уфе поддержат инноваторов

Основатели стартапов, ученые, предприниматели Башкирии смогут реализовать свои идеи и выйти как на всероссийский уровень, так за рубеж. Это станет возможным благодаря Дню поддержки инноваций, организованном Госкомитетом республики по информатизации и вопросам функционирования системы «Открытая Республика».

В мероприятии примут участие эксперты фонда "Сколково" совместно с представителями Фонда развития интернет-инициатив и Фонда содействия инновациям. Они расскажут как получить гранты и инвестиции, а также различные меры поддержки технологического и интернет-бизнеса.

Дни поддержки инноватороы пройдут 25-26 апреля в здании Конгресс-холла. Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация. 

Светлана Куликова
Теги: Башкирия, инноваторы, экономика, инновации, инвестиции
44 Оценить новость:  0  0
Отправить
На весенние полевые работы Башкирия направит 150 млн. рублей
14 Апрель 2017 г.
На весенние полевые работы Башкирия направит 150 млн. рублей
На Ялтинском форуме подпишут десятки соглашений более чем на 100 млрд. рублей
14 Апрель 2017 г.
На Ялтинском форуме подпишут десятки соглашений более чем на 100 млрд. рублей
Как это будет по-китайски: в Уфе создадут российско-китайский студенческий бизнес-инкубатор
14 Апрель 2017 г.
Как это будет по-китайски: в Уфе создадут российско-китайский студенческий бизнес-инкубатор
Минфин Башкирии погасил долги по облигациям 2014 года
14 Апрель 2017 г.
Минфин Башкирии погасил долги по облигациям 2014 года
Эксперты рассказали, за счет чего увеличится бюджет строительного рынка Башкирии
13 Апрель 2017 г.
Эксперты рассказали, за счет чего увеличится бюджет строительного рынка Башкирии
Эксперты: время традиционной ипотеки прошло
13 Апрель 2017 г.
Эксперты: время традиционной ипотеки прошло
АРХИВ [апрель] [март] [февраль] [январь] 2016 [декабрь] [ноябрь] [октябрь] [сентябрь]