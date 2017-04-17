В Уфе поддержат инноваторов

17 апреля 2017 г.

Основатели стартапов, ученые, предприниматели Башкирии смогут реализовать свои идеи и выйти как на всероссийский уровень, так за рубеж. Это станет возможным благодаря Дню поддержки инноваций, организованном Госкомитетом республики по информатизации и вопросам функционирования системы «Открытая Республика».

В мероприятии примут участие эксперты фонда "Сколково" совместно с представителями Фонда развития интернет-инициатив и Фонда содействия инновациям. Они расскажут как получить гранты и инвестиции, а также различные меры поддержки технологического и интернет-бизнеса.

Дни поддержки инноватороы пройдут 25-26 апреля в здании Конгресс-холла. Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация.