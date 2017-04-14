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14 апреля 2017 г.

На весенние полевые работы Башкирия направит 150 млн. рублей

На весенние полевые работы Башкирия направит 150 млн. рублей

Сумма, выделенная федеральным бюджетом на сезонные работы, оказалась маленькой. 

Башкирия выделила 150 млн. рублей на сезонные полевые работы. Средства пойдут на субсидирование процентных ставок по краткосрочным кредитам, на покупку ГСМ, запасных частей, удобрений, семян и средств защиты растений. Это позволит привлечь  около 1,7 млрд. рублей кредитных средств.

Раскошелиться региону пришлось после того, как стало ясно, что денег, которые выделил федбюджет не хватит для того чтобы реализовать механизм кредитования АПК. В частности речь идет о предоставлении кредитов сельскохозяйственным товаропроизводителям по льготной ставке от 1 до 5% годовых. Федералы на эти цели направили 160 млн. рублей. Чтобы покрыть потребности республики, в соответствии с планом льготного кредитования заемщиков на 2017 год, необходимо 320 млн. рублей.

 

Светлана Куликова
Теги: экономика, сельское хозяйство, АПК, Башкирия
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