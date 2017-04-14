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14 апреля 2017 г.

На Ялтинском форуме подпишут десятки соглашений более чем на 100 млрд. рублей

На Ялтинском форуме подпишут десятки соглашений более чем на 100 млрд. рублей

Общая сумма соглашений, которые будут подписаны во время Ялтинского международного экономического форума, составит более 100 млрд. рублей. Эту цифру озвучил сопредседатель общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Андрей Назаров на пресс-конференции в формате телемоста Москва – Симферополь.

Мероприятие посетит 1,5 тысяч человек из более чем 40 стран мира. Это известные политики, экономисты, бизнесмены, инвесторы. Самая крупная делегация ожидается из Италии в составе 50 человек.

Программа форума включает в себя более 30 деловых мероприятий, в которых примут участие более 250 спикеров

Назаров также сообщил, что в рамках предстоящего форума будет подписано соглашение о сотрудничестве между Ялтой и итальянским городом Ровиго (область Венето).

III Ялтинский международного экономический форум(ЯМЭФ) пройдет 20–22 апреля 2017 года. 

Светлана Куликова
Теги: Ялта, Крым, ЯМЭФ, Андрей Назаров, Деловая Россия, экономика и бизнес, Ялтинский форум
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