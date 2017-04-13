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13 апреля 2017 г.

Эксперты рассказали, за счет чего увеличится бюджет строительного рынка Башкирии

Эксперты рассказали, за счет чего увеличится бюджет строительного рынка Башкирии

В апреле в Башкирии участники программы «Жилищные строительные сбережения» начали переход  с накопительного на кредитный этап.  Об этом в ходе круглого стола РБК-Уфа сообщил   Никита Новиков начальник отдела экономической политики Госкомитета по строительству и архитектуре.

- Программа предусматривает накопление гражданами средств на банковских вкладах в течение 3-6 лет с последующим заключением ипотечного кредита по сниженной ставке 6-7%. На данный момент жителями республики открыто жилищно-накопительных вкладов более 7 тысяч, и, что характерно, это абсолютный рекорд по подобным проектам в Российской Федерации, - пояснил спикер.

Общий объем средств, накопленный на счетах граждан, на текущий момент составляет порядка 1,2 млрд. рублей.

За счет накопленных средств граждан и банковских кредитов на жилищно-строительный рынок республики пополнится менее 6,5 млрд. рублей.

Светлана Куликова
Теги: Башкирия, ипотека, экономика и бизнес
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