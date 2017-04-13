Эксперты: время традиционной ипотеки прошло

13 апреля 2017 г.

Время традиционной ипотеки уже прошло. Банкам необходимо искать новые ниши, а для городов и сел должна быть разработана индивидуальная программа. К такому мнению сегодня пришли представители банковского сообщества в рамках круглого стола, посвященного рынку недвижимости и ипотеки.

-2016 год продолжил тенденцию стабилизации на рынке ипотеки и недвижимости, как в части продаж первичного жилья, так и части ипотечного кредитования. Безусловно, программа господдержки, которая была запушена в апреле 2015 года, сыграла значительную роль. Она не только спасла, но и качественно изменила российскую ипотеку, - рассказала Лилия Ильясова управляющий операционным офисом Абсолют Банка в Уфе.

Эксперт подчеркивает, что ипотека доказала свою жизнеспособность ещё в сентябре 2016 года.

- Ипотека может существовать и без господдержки. Существенную роль в этом вопросе сыграло снижение ключевой ставки, - пояснила госпожа Ильясова.

В 2014 году процент сделок на ипотечном рынке в среднем составлял чуть более 5%. К концу 2015 года произошло десятикратное увеличение. В 2016 году эта тенденция сохранялась.

- Половина ипотечных сделок затрагивала первичный рынок жилья. Характер сотрудничества с застройщиками трансформировался. Он стал более качественным, партнерство стало более надежным, - резюмировала Лилия Ильясова.

По мнению Елены Поповой заместителя управляющего филиала Уралсиба в г. Уфа по розничному бизнесу, с точки зрения индивидуально-жилищного строительства региону нужно искать новые ниши.

- Выиграет тот банк, который движется от традиционной ипотеки. Если мы топчемся на месте, то мы умираем, - подчеркнула Попова.

Спрос на ипотеку продолжает увеличиваться. Помимо этого наблюдается тенденция снижения банковских ставок, развивается конкуренция среди застройщиков жилья. Так, средняя ставка по ипотечному кредиту составляет 12-12,5% годовых.

Эксперты прогнозируют, что в 2017 году объем ипотечного кредитования продолжит свой рост.

По предварительным данным АИЖК, в первом квартале 2017 года было выдано 324 млрд. ипотечных кредитов, в марте - 150 млрд. рублей. За 10 лет 6 млн. семей улучшили жилищные условия.