Банкиры констатируют, что заемщик в Башкирии молодеет

13 апреля 2017 г.

Госслужащий, наемный работник, индивидуальный предприниматель в возрасте 25 –30 лет. Состоит в браке, планирует завести ребенка или уже воспитывает одного или двух детей. Так выглядит портрет ипотечного заемщика в Башкирии. Зарисовки были сделаны сегодня на круглом столе, посвящённом вопросам недвижимости и ипотеки. Организатором мероприятия выступил сайт РБК-Уфа.

- Заемщик стал более расчетливым и требовательным. В основном, кредиты берут для приобретения жилья. В приоритете - однокомнатные и двухкомнатные квартиры. Трехкомнатные квартиры особым спросом не пользуются. Популярны квартиры-студии. Также в последнее время наметился спрос на загородное жилье. Людям нужен простор, они выбирают таунхаусы, - рассказали банкиры.

К примеру, в 2013-2014 году чаще всего кредит на покупку квартиры брали люди в возрасте 40-45 лет, то в 2015 году это люди в возрасте 27-34 лет.

В 2016 году было выдано 30 тыс. 399 ипотечных кредитов объемом порядка 43,5 млрд. рублей.

- При этом уровень ставок по ипотечному кредиту составил 12,7%. Это на девять десятых процентных пункта ниже, чем в 2015 году, - рассказал Никита Новиков, начальник отдела экономической политики Госкомитета по строительству и архитектуре.

По состоянию на 1 марта выдано 3 тыс. 189 ипотечных кредитов на сумму 4,7 млрд.рублей. Уровень ставок составил 12,1%. Это на 0,5% ниже аналогичного показателя 2016 года.