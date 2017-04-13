﻿
Главная / Экономика /
13 апреля 2017 г.

Банкиры констатируют, что заемщик в Башкирии молодеет

Банкиры констатируют, что заемщик в Башкирии молодеет

Госслужащий, наемный работник, индивидуальный предприниматель в возрасте 25 –30 лет.  Состоит в браке, планирует завести ребенка или уже воспитывает одного или двух детей. Так выглядит портрет ипотечного заемщика в Башкирии. Зарисовки были сделаны сегодня на круглом столе, посвящённом вопросам недвижимости и ипотеки.  Организатором мероприятия выступил сайт РБК-Уфа.

- Заемщик стал более расчетливым и требовательным. В основном, кредиты берут для приобретения жилья.  В приоритете - однокомнатные и двухкомнатные квартиры. Трехкомнатные квартиры особым спросом не пользуются. Популярны квартиры-студии. Также в последнее время наметился спрос на загородное жилье. Людям нужен простор, они выбирают таунхаусы, - рассказали банкиры.

К примеру, в 2013-2014 году чаще всего кредит на покупку квартиры брали люди в возрасте 40-45 лет, то в 2015 году это люди в возрасте 27-34 лет.

В 2016 году было выдано  30 тыс. 399 ипотечных кредитов объемом порядка 43,5 млрд. рублей.

- При этом уровень ставок по ипотечному кредиту составил 12,7%. Это  на девять десятых процентных пункта ниже, чем в 2015 году, - рассказал  Никита Новиков, начальник отдела экономической политики Госкомитета по строительству и архитектуре.

По состоянию на 1 марта выдано 3 тыс. 189  ипотечных кредитов на сумму 4,7 млрд.рублей. Уровень ставок составил 12,1%. Это на 0,5% ниже аналогичного показателя 2016 года.

 

Светлана Куликова
Теги: ипотека, Башкирия, кредиты, банки, банкиры
197 Оценить новость:  5  0
Отправить
В санатории «Зеленая роща» сменился директор
12 Апрель 2017 г.
В санатории «Зеленая роща» сменился директор
Суд признал «Стройпроектцентр» банкротом
11 Апрель 2017 г.
Суд признал «Стройпроектцентр» банкротом
В Башкирии создали новую структуру для поддержки начинающих предпринимателей
10 Апрель 2017 г.
В Башкирии создали новую структуру для поддержки начинающих предпринимателей
Супружеская пара из Уфы за долги лишилась автомобилей
10 Апрель 2017 г.
Супружеская пара из Уфы за долги лишилась автомобилей
В Башкирии строится ещё одна туристическая база
10 Апрель 2017 г.
В Башкирии строится ещё одна туристическая база
В Башкирии продают тепличный комплекс
7 Апрель 2017 г.
В Башкирии продают тепличный комплекс
АРХИВ [апрель] [март] [февраль] [январь] 2016 [декабрь] [ноябрь] [октябрь] [сентябрь]