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12 апреля 2017 г.

В санатории «Зеленая роща» сменился директор

В санатории «Зеленая роща» сменился директор

Директор санатория "Зеленая роща" Энвир Салахов покинул должность. На этом посту его сменил Фиал Байтеряков, ранее руководивший гостиничным комплексом "Башкортостан".

Господин Салахов возглавил Врачебно-физкультурный диспансер. О кадровых перестановках сообщает  портал «Проуфу». 

В прошлом году, "Зеленая роща" была приватизирована путем преобразования из унитарного госпредприятия в общество с ограниченной ответственностью.

Санаторий «Зеленая роща» был образован в 1966 году. В санатории действуют кардиореабилитационное, кардиологическое, терапевтическое, лечебно-диагностическое и бальнеофизиотерапевтическое отделения, где лечат заболевания системы кровообращения, нервной системы, органов пищеварения, костно-мышечной системы, органов дыхания.

Светлана Куликова
Теги: Башкирия, кадровые перестановки
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