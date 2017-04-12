В санатории «Зеленая роща» сменился директор

12 апреля 2017 г.

Директор санатория "Зеленая роща" Энвир Салахов покинул должность. На этом посту его сменил Фиал Байтеряков, ранее руководивший гостиничным комплексом "Башкортостан".

Господин Салахов возглавил Врачебно-физкультурный диспансер. О кадровых перестановках сообщает портал «Проуфу».

В прошлом году, "Зеленая роща" была приватизирована путем преобразования из унитарного госпредприятия в общество с ограниченной ответственностью.

Санаторий «Зеленая роща» был образован в 1966 году. В санатории действуют кардиореабилитационное, кардиологическое, терапевтическое, лечебно-диагностическое и бальнеофизиотерапевтическое отделения, где лечат заболевания системы кровообращения, нервной системы, органов пищеварения, костно-мышечной системы, органов дыхания.