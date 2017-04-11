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11 апреля 2017 г.

Суд признал «Стройпроектцентр» банкротом

Суд признал «Стройпроектцентр» банкротом

АО «Стройпроектцентр» признана банкротом. Такое решение вынес Арбитраж Башкирии.

В отношении должника открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим утвержден член ассоциации «Дальневосточная межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих» Азат Идрисов.

21 сентября на заседании суда  будет рассматриваться вопрос о продлении или завершении конкурсного производства.

 

 

Светлана Куликова
Теги: банкротство, процедура банкротства, Уфа, Башкирия, экономика и бизнес, Арбитраж РБ
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