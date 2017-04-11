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11 апреля 2017 г.
Суд признал «Стройпроектцентр» банкротом
АО «Стройпроектцентр» признана банкротом. Такое решение вынес Арбитраж Башкирии.
В отношении должника открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим утвержден член ассоциации «Дальневосточная межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих» Азат Идрисов.
21 сентября на заседании суда будет рассматриваться вопрос о продлении или завершении конкурсного производства.
Светлана Куликова
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