Суд признал «Стройпроектцентр» банкротом

11 апреля 2017 г.

АО «Стройпроектцентр» признана банкротом. Такое решение вынес Арбитраж Башкирии.

В отношении должника открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим утвержден член ассоциации «Дальневосточная межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих» Азат Идрисов.

21 сентября на заседании суда будет рассматриваться вопрос о продлении или завершении конкурсного производства.