В Башкирии создали новую структуру для поддержки начинающих предпринимателей

10 апреля 2017 г.

В Башкирии заработала Ассоциация предпринимательских инициатив. Новая структура будет поддерживать начинающих предпринимателей в вопросах предоставления консультаций, аутсорсинговой деятельности.

При ассоциации будет функционировать менторский клуб, который будет оказывать ресурсную поддержку.

- Эта площадка является инфраструктурной системой поддержки бизнеса. Мы не зацикливаемся на Уфе, будем работать в районах республики, так как поддержки предпринимателям там как раз и не оказывается, а потенциал у них высокий. Его нужно развивать. Планируем выстраивать работу на принципах кооперации. Займемся системной работой по выстраиванию взаимовыгодного сотрудничества малого и крупного бизнеса. На площадках крупных предприятий будем организовывать взаимодействие служб поставок с малым бизнесом, - рассказал руководитель Ассоциации Александр Ефимов.

В Координационный совет Ассоциации входят 30 человек. Это председатели отраслевых комитетов, руководители окружных отделений. (Салаватский, Бирский, Дюртюлинский, Стерлитамакский и Уфимский).

Новая организация будет работать без бюджетных средств.

- Мы находимся на самофинансировании. Бюджет организации будут пополняться за счет членских взносов. Входной билет составит 3 тысячи рублей. Будем осуществлять определенные услуги для предпринимателей на коммерческой основе, - пояснил Александр.

Согласно опросу, проведенному Институтом социологии, каждый второй молодой человек в возрасте до 35 лет хотел бы заниматься предпринимательской деятельностью, но их отпугивает отсутствие информации и финансовых ресурсов.

На территории Башкирии зарегистрировано 42 тыс. микропредприятий и 86 тысяч индивидуальных предпринимателей.