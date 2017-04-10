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В Башкирии создали новую структуру для поддержки начинающих предпринимателей
В Башкирии заработала Ассоциация предпринимательских инициатив. Новая структура будет поддерживать начинающих предпринимателей в вопросах предоставления консультаций, аутсорсинговой деятельности.
При ассоциации будет функционировать менторский клуб, который будет оказывать ресурсную поддержку.
- Эта площадка является инфраструктурной системой поддержки бизнеса. Мы не зацикливаемся на Уфе, будем работать в районах республики, так как поддержки предпринимателям там как раз и не оказывается, а потенциал у них высокий. Его нужно развивать. Планируем выстраивать работу на принципах кооперации. Займемся системной работой по выстраиванию взаимовыгодного сотрудничества малого и крупного бизнеса. На площадках крупных предприятий будем организовывать взаимодействие служб поставок с малым бизнесом, - рассказал руководитель Ассоциации Александр Ефимов.
В Координационный совет Ассоциации входят 30 человек. Это председатели отраслевых комитетов, руководители окружных отделений. (Салаватский, Бирский, Дюртюлинский, Стерлитамакский и Уфимский).
Новая организация будет работать без бюджетных средств.
- Мы находимся на самофинансировании. Бюджет организации будут пополняться за счет членских взносов. Входной билет составит 3 тысячи рублей. Будем осуществлять определенные услуги для предпринимателей на коммерческой основе, - пояснил Александр.
Согласно опросу, проведенному Институтом социологии, каждый второй молодой человек в возрасте до 35 лет хотел бы заниматься предпринимательской деятельностью, но их отпугивает отсутствие информации и финансовых ресурсов.
На территории Башкирии зарегистрировано 42 тыс. микропредприятий и 86 тысяч индивидуальных предпринимателей.
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