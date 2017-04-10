Супружеская пара из Уфы за долги лишилась автомобилей

10 апреля 2017 г.

Неоплаченные долги по кредитам в размере свыше 1 млн. рублей оставили уфимскую пару без внедорожника и хэтчбека.

Помимо этого, судебные приставы ограничили супругов в праве выезда за границу. На банковские сбережения наложен арест.

У должников есть десять дней, чтобы погасить все долги. Если же этого не произойдет, то автомобили передадут на принудительную реализацию.