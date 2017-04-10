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10 апреля 2017 г.

Супружеская пара из Уфы за долги лишилась автомобилей

Супружеская пара из Уфы за долги лишилась автомобилей

Неоплаченные долги по кредитам  в размере свыше 1 млн. рублей оставили уфимскую пару без внедорожника и  хэтчбека.

Помимо этого, судебные приставы ограничили супругов в праве выезда за границу. На банковские сбережения наложен арест. 

У должников есть десять дней, чтобы погасить все долги. Если же этого не произойдет, то автомобили  передадут на принудительную реализацию.

Светлана Куликова
Теги: судебные приставы, Башкирия, Уфа, долги
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