В Башкирии строится ещё одна туристическая база

10 апреля 2017 г.

В селе Красный Ключ на берегу реки Уфы возводят Центр активного отдыха.

Туристическая база включает в себя гостиничный комплекс на 45 мест, ресторан, развлекательный центр, бассейн, спортивные площадки. Номера будут оснащены спутниковым телевидением и беспроводным доступом к интернету.

По плану, объект введут в эксплуатацию во втором квартале 2018 года. Летом на теритриии центра можно будет порыбачить, позагорать на пляже, а зимой покататься на горных лыжах.

Общая стоимость объекта оценивается в 120 млн. рублей.

На днях турбазу посетил глава Башкирии Рустэм Хамитов. Он указал, что необходимо планировать сразу несколько горнолыжных спусков с расчётом на увеличение туристического потока.