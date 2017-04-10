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10 апреля 2017 г.

В Башкирии строится ещё одна туристическая база

В Башкирии строится ещё одна туристическая база

В селе Красный Ключ на берегу реки Уфы возводят Центр активного отдыха.

Туристическая база включает в себя гостиничный комплекс на 45 мест, ресторан, развлекательный центр, бассейн, спортивные площадки. Номера будут оснащены спутниковым телевидением и беспроводным доступом к интернету. 

По плану, объект  введут в эксплуатацию  во втором квартале 2018 года. Летом на теритриии центра можно будет порыбачить, позагорать на пляже, а зимой покататься на горных лыжах.

Общая стоимость объекта оценивается в 120 млн. рублей.

На днях турбазу посетил глава Башкирии Рустэм Хамитов. Он указал, что необходимо планировать сразу несколько горнолыжных спусков с расчётом на увеличение туристического потока.

Светлана Куликова
Теги: туризм, Башкирия, природа, экология
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