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10 апреля 2017 г.
В Башкирии строится ещё одна туристическая база
В селе Красный Ключ на берегу реки Уфы возводят Центр активного отдыха.
Туристическая база включает в себя гостиничный комплекс на 45 мест, ресторан, развлекательный центр, бассейн, спортивные площадки. Номера будут оснащены спутниковым телевидением и беспроводным доступом к интернету.
По плану, объект введут в эксплуатацию во втором квартале 2018 года. Летом на теритриии центра можно будет порыбачить, позагорать на пляже, а зимой покататься на горных лыжах.
Общая стоимость объекта оценивается в 120 млн. рублей.
На днях турбазу посетил глава Башкирии Рустэм Хамитов. Он указал, что необходимо планировать сразу несколько горнолыжных спусков с расчётом на увеличение туристического потока.
Светлана Куликова
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